Петербургский режиссер отправил свой фильм на «Оскар» под псевдонимом

Короткометражка «Три сестры» Константина Бронзита попала в шорт-лист премии «Оскар».

Режиссёр представил свой фильм под псевдонимом Тимур Когнов. В интервью НСН Бронзит объяснил, что решил провести эксперимент: создать фильм анонимно и выяснить, как современные фестивали оценивают произведения без учёта репутации автора или страны его происхождения.

Фильм, посвящённый нейтральной и аполитичной теме, изначально не привлекал особого внимания на фестивалях, что подтвердило гипотезу Бронзита о значимости известных имён. Однако благодаря художественному качеству картина всё же попала на несколько фестивалей и заняла лидирующие позиции. Бронзит рассматривает это как успешный результат своего эксперимента.

Gazeta.SPb пишет, что, чтобы участвовать в отборе на «Оскар», фильм был заявлен от Кипра. На платформе для отправки заявок можно было выбрать только «Кипр/Россия» вместо просто России.

Режиссёр уверен, что его работа имеет высокие шансы войти в финальный список номинантов. Он также подчеркнул, что сам является членом Американской киноакадемии и дважды выдвигался на «Оскар». По его мнению, это может повлиять на предстоящее голосование.