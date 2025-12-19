Озвучена дата старта второго сезона сериала «Секс. До и после»

Онлайн-кинотеатр Okko озвучил дату старта второго сезона сериала «Секс. До и после». Продолжение шоу начнёт выходить 23 января 2026 года, о чём объявили в трейлере.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Okko. Права на видел принадлежат Okko.

Местом событий продолжения станет Санкт-Петербург. По словам создателей, город был выбран неслучайно, так как является центром притяжения неординарных и самобытных личностей. В новых эпизодах авторы сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей. Главная тема нового сезона: «Секс тоже важен».

Главные роли во втором сезоне сыграют Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Валерия Астапова («Беспринципные»), Равшана Куркова («Не одна дома»), Артём Ткаченко («Баба Яга спасает Новый год»), Данил Стеклов («Мастер и Маргарита») и другие актёры. Режиссёром вновь выступит Дарья Мороз.