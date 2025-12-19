Завершились съемки сериала «Пора на завод»

Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о завершении производства сериала «Пора на завод». Съёмки комедийного шоу продлились два месяца, премьера шоу состоится в 2026 году на телеканале ТНТ.

Сериал расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима, который кардинально меняет привычную жизнь ради своей девушки. Чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича, мужчина устраивается на уральский металлургический завод, хотя раньше никогда не держал в руках даже рубанок.

Главные роли в сериале сыграют Вячеслав Чепурченко («Легенда №17»), Рината Тимербаева («Красная Поляна»), Анатолий Журавлёв («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступит Василий Свиридов («Не одна дома»).