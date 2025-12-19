Представлены свежие кадры второго сезона сериала «Рай»

Издание Entertainment Weekly представило свежие кадры второго сезона сериала «Рай». Продолжение фантастического шоу стартует 23 февраля на стриминговом сервисе Hulu. В этот день выйдут сразу три серии.

Действие второго сезона развернётся сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли, чтобы найти свою жену. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

© Entertainment Weekly/Hulu

Главные роли в «Рае» вновь сыграли Стерлинг К. Браун («Маршалл»), Джулианна Николсон («Тоня против всех») и Джеймс Марсден («Соник в кино»). К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), которая сыграет одну из выживших после глобальной катастрофы.