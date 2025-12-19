Начались съемки «Презумпции невиновности-2» со звездой «Супермена»

Компания Apple объявила о старте съёмок второго сезона сериала «Презумпция невиновности». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна.

Второй сезон не будет связан с первым — сериал представляет собой антологию из разных историй. Сюжет продолжения будет основан на книге-триллере «Разбор убийства» Джо Мюррэя и расскажет о молодой юристке, которую обвиняют в убийстве судьи. Главную роль сыграет звезда «Супермена» Рэйчел Броснахэн.

Первый сезон «Презумпции невиновности» вышел на стриминговом сервисе Apple TV в 2024 году. Главную роль в сериале-антологии исполнил Джейк Джилленхол («Пленницы»). Шоу высоко оценили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 79% свежести от обозревателей и 77% от зрителей.