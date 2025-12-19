Состоялась премьера новой серии мультсериала «Цветняшки-Крут! Ледяное сердце»

В Российской государственной детской библиотеке прошла премьера новой серии «Цветняшки-Крут! Ледяное сердце» — отдельного мультсериала в мире «Цветняшки». Проект создаётся студией Platoshka при поддержке КХЛ. Показ прошёл 14 декабря в концертном зале РГДБ.

Новая серия под названием «Вера в себя» продолжает сюжет, а главными темами и дальше выступают объединение хоккея и развития детей.

Умение справляться с эмоциями, верить в свои силы и не бояться неудач. В центре сюжета — Лисёнок Айяяй, мечтающий стать чемпионом, но сталкивающийся с сомнениями и страхом ошибки. Талисман КХЛ Крут помогает герою увидеть, что путь к победе начинается с настойчивости и внутренней уверенности.

На показе представили все три эпизода сезона — «Скорость мысли» (первая), «Сила броска» (вторая) и, конечно, «Вера в себя». Все три серии можно прямо сейчас также посмотреть на «Кинопоиске».