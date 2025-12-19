«Кэмерон снова сделал это»: первые зрители оценили «Аватара 3: Пламя и пепел»

18 декабря состоялась мировая премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — продолжения научно-фантастической франшизы Джеймса Кэмерона. Многие зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 92% свежести.

© Чемпионат.com

Большинство зрителей пишут, что Джеймсу Кэмерону удалось создать потрясающее зрелище, которое держит внимание на протяжении всего хронометража. Хвалят эффекты, экшен и большое количество интересных деталей, которые раскрывают планету Пандора с другой стороны. Ругают картину за слишком слабый сюжет, повторяющий прошлые части.

Что пишут зрители про фильм «Аватар: Пламя и пепел»:

Джеймс Кэмерон снова это сделал. «Аватар: Пламя и пепел» намного лучше двух предыдущих. Лучший фильм года.

«Аватар: Огонь и пепел» в очередной раз превзошёл мои ожидания. Начнём с того, что визуальные эффекты, актёрская игра, саундтрек и экшен — всё это, как и в первых двух частях франшизы, просто потрясающе.

Давайте будем честны: если вам не нравится «Аватар», вам не понравится и этот фильм. Третья часть — прямое продолжение второй. При этом она лучше своей предшественницы.

Ещё одно потрясающее визуальное возвращение на Пандору. Я бы сказал, что это не мой любимый фильм из двух предыдущих, так как некоторые сцены были либо слишком затянутыми, либо лишними. К тому же я ожидал большего от клана огня. Но фильм всё равно остаётся потрясающим.

Авторы фильма определённо рассчитывают на сборы от фанатов прошлых частей. Потому что в триквеле отсутствует всё то, что изначально привлекло внимание к первому фильму.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.