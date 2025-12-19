Назначена дата выхода в онлайне комедии «Стажер по-русски» с Шакуровым

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер фильма «Стажёр по-русски». Комедия выйдет в онлайне уже 25 декабря.

Сюжет повествует о многопрофильной компании, в которую курьером устраивается пенсионер Николай Борисович. Он легко справляется со своими обязанностями, но начинает вызывать подозрение у сотрудников. Всё потому, что после каждого успеха он фотографирует место действия и отправляет фотографии загадочному адресату.

Главные роли в картине сыграли Сергей Шакуров («Свой среди чужих»), Арсений Попов («Последний аксель») и Алина Алексеева («По щучьему велению»). Режиссёром выступила Александра Хобс («Просто живи»).