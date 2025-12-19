Джеймс Кэмерон объяснил, почему не думает об «Оскаре»

Киноблогер Барри Хертс взял интервью у знаменитого режиссёра Джеймса Кэмерона. Он рассказал о своём отношении к малому количеству наград у серии фильмов «Аватар».

По словам постановщика, на премии «Оскар» обычно не награждают научно-фантастические фильмы. В качестве примера он привёл дилогию «Дюны» Дени Вильнёва. Кэмерон отметил, что академики видимо решили, будто эпические картины снялись сами собой.

Я намеренно не слишком много думаю об «Оскаре». Академики, как правило, не награждают научно-фантастические фильмы. Их почти никогда должным образом не признают. Дени Вильнёв снял два великолепных фильма «Дюна». Видимо, эти фильмы снялись сами собой, потому что его не рассматривали в качестве лучшего режиссёра.

Первая часть «Аватара» вышла в 2009 году. Картина получила девять номинаций на премию «Оскар», но выиграла только три технические награды. «Дюна» 2022 года получила шесть премий, но проиграла в номинации «Лучший фильм».