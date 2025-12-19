Звезда «Очень странных дел» высказался о смерти героев в финале

Издание Entertainment Tonight взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Гейтена Матараццо. Он рассказал о финале мистического проекта.

По словам актёра, смерть одного из персонажей поразит зрителей. Матараццо считает, что зрителям необходимо максимально подготовится к сюжетному повороту и держать при себе платки.

Я бы посоветовал максимально подготовиться к смерти одного из героев. Приготовьте платки, мороженое, соберите друзей и семью.

Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы заявили, что одного из героев сериала ждёт жестокая смерть. Сейчас для просмотра доступны четыре серии пятого сезона, который станет финальным для шоу. Три следующих эпизода выйдут в ночь на 26 декабря, а заключительный — в ночь на 1 января.