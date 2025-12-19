Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши: Вторая весна»

Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши: Вторая весна»
Уже 1 января стартует второй сезон сериала «Ландыши». В продолжении зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.
Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Финал состоится 19 февраля.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 1 января
- 2-я серия 8 января
- 3-я серия 15 января
- 4-я серия 22 января
- 5-я серия 29 января
- 6-я серия 5 февраля
- 7-я серия 12 февраля
- 8-я серия 19 февраля