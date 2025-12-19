Карл Урбан рассказал о съемках «Мортал Комбат 2»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Карла Урбана. Он рассказал о съёмках в фильме «Мортал Комбат 2».

По словам артиста, он хотел сняться в остросюжетном боевике, но не оценил масштабов картины. Он назвал роль Джонни Кейджа самой сложной в своей карьере. Урбан рассказал, что ему пришлось заниматься сложной хореографией, чтобы продемонстрировать своего персонажа.

Просил сняться в остросюжетном боевике, к моему несчастью, мне дали именно такой фильм. Это была самая сложная роль в моей карьере. Всё из-за боевых искусств. Форма и стиль боевых искусств настолько специфичны, а хореография порой настолько чётко определена в движениях. Для того чтобы всё выглядело хорошо, требуется точность исполнения. Это был огромный вызов.

«Мортал Комбат 2» выйдет в мировом прокате 8 мая 2026 года. Картина расскажет, как чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире.