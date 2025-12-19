Лучшие сериалы 2025 года от Empire — в топе «Андор»

Чемпионат.com

Издание Empire составило рейтинг лучших сериалов 2025 года. В топ вошли 20 сезонов шоу, премьера которых состоялась за последние 12 месяцев.

Опубликован список лучших сериалов 2025 года от Empire
Первое место занял второй сезон сериала «Андор» — продолжение знаменитого проекта по вселенной «Звёздных войн». Журналисты отметили, что автору проекта Тони Гилрою удалось превратить непримечательного второстепенного персонажа в самого интересного героя космической саги. Второе место авторы отдали «Переходному возрасту» от Netflix — за интересное исследование подростковой психологии. На третьей строчке расположился «Чужой: Земля» Ноа Хоули.

Топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Empire

  1. «Андор» (второй сезон).
  2. «Переходный возраст».
  3. «Чужой: Земля».
  4. «Киностудия».
  5. «Мистер Скорсезе».
  6. «Разделение» (второй сезон).
  7. «Из многих».
  8. «Белый лотос» (третий сезон).
  9. «Одни из нас» (второй сезон).
  10. What It Feels Like for a Girl («Что чувствует девушка»).
  11. «Задание».
  12. «Умираю, как хочу секса».
  13. «Игра в кальмара» (третий сезон).
  14. «Мебельная компания».
  15. «Очень странные дела» (пятый сезон).
  16. «Узкая дорога на дальний север».
  17. «Киноклуб».
  18. «Медведь» (четвёртый сезон).
  19. «Тысяча ударов».
  20. «Основание» (третий сезон).