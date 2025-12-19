Опубликован список лучших сериалов 2025 года от Empire

Издание Empire составило рейтинг лучших сериалов 2025 года. В топ вошли 20 сезонов шоу, премьера которых состоялась за последние 12 месяцев.

Первое место занял второй сезон сериала «Андор» — продолжение знаменитого проекта по вселенной «Звёздных войн». Журналисты отметили, что автору проекта Тони Гилрою удалось превратить непримечательного второстепенного персонажа в самого интересного героя космической саги. Второе место авторы отдали «Переходному возрасту» от Netflix — за интересное исследование подростковой психологии. На третьей строчке расположился «Чужой: Земля» Ноа Хоули.

Топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Empire