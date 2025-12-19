Топ-20 самых популярных проектов 2025 года

"Кинопоиск" назвал самые популярные проекты 2025 года
Команда "Кинопоиска" подвела итоги 2025 года, составив топ-20 самых популярных проектов. На первое место в рейтинге попал детективный триллер "Фишер", второй сезон которого вышел весной. За год его посмотрели 6 миллионов подписчиков.
В первую пятерку также вошли комедия "Телохранители" (5,3 миллиона подписчиков), драма "Камбэк" (5,2 миллиона), мультфильм "Три кота" и мелодрама "Ландыши".
Самым популярным фильмом года стала комедийная драма Шона Бейкера "Анора" с аудиторией 4,2 миллиона подписчиков, мультсериал "Маша и Медведь" смог достичь отметки в 10 миллионов смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра, сместив с этой позиции "Триггер".
В топ-5 самых популярных фильмов по количеству проданных билетов в кино вошли "Волшебник Изумрудного города", "Финист. Первый богатырь", "Горыныч", "Август" и "Иллюзия обмана 3".
Полностью топ-20 выглядит так:
- "Фишер"
- "Телохранители"
- "Камбэк"
- "Три кота"
- "Ландыши. Такая нежная любовь"
- "Папины дочки. Новые"
- "Анора"
- "Красная поляна"
- "Беспринципные в Питере"
- "Кракен"
- "Батя 2. Дед"
- "Маша и Медведь"
- "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"
- "Мастер"
- "Про это самое"
- "Универ. Молодые"
- "Домовенок Кузя"
- "Метод"
- "Леди Баг и Супер-Кот"
- "Граф Монте-Кристо"