"Кинопоиск" назвал самые популярные проекты 2025 года

Российская Газета

Команда "Кинопоиска" подвела итоги 2025 года, составив топ-20 самых популярных проектов. На первое место в рейтинге попал детективный триллер "Фишер", второй сезон которого вышел весной. За год его посмотрели 6 миллионов подписчиков.

Топ-20 самых популярных проектов 2025 года
© Российская Газета

В первую пятерку также вошли комедия "Телохранители" (5,3 миллиона подписчиков), драма "Камбэк" (5,2 миллиона), мультфильм "Три кота" и мелодрама "Ландыши".

Самым популярным фильмом года стала комедийная драма Шона Бейкера "Анора" с аудиторией 4,2 миллиона подписчиков, мультсериал "Маша и Медведь" смог достичь отметки в 10 миллионов смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра, сместив с этой позиции "Триггер".

В топ-5 самых популярных фильмов по количеству проданных билетов в кино вошли "Волшебник Изумрудного города", "Финист. Первый богатырь", "Горыныч", "Август" и "Иллюзия обмана 3".

Полностью топ-20 выглядит так:

  1. "Фишер"
  2. "Телохранители"
  3. "Камбэк"
  4. "Три кота"
  5. "Ландыши. Такая нежная любовь"
  6. "Папины дочки. Новые"
  7. "Анора"
  8. "Красная поляна"
  9. "Беспринципные в Питере"
  10. "Кракен"
  11. "Батя 2. Дед"
  12. "Маша и Медведь"
  13. "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"
  14. "Мастер"
  15. "Про это самое"
  16. "Универ. Молодые"
  17. "Домовенок Кузя"
  18. "Метод"
  19. "Леди Баг и Супер-Кот"
  20. "Граф Монте-Кристо"