Топ-20 самых популярных проектов 2025 года

Команда "Кинопоиска" подвела итоги 2025 года, составив топ-20 самых популярных проектов. На первое место в рейтинге попал детективный триллер "Фишер", второй сезон которого вышел весной. За год его посмотрели 6 миллионов подписчиков.

В первую пятерку также вошли комедия "Телохранители" (5,3 миллиона подписчиков), драма "Камбэк" (5,2 миллиона), мультфильм "Три кота" и мелодрама "Ландыши".

Самым популярным фильмом года стала комедийная драма Шона Бейкера "Анора" с аудиторией 4,2 миллиона подписчиков, мультсериал "Маша и Медведь" смог достичь отметки в 10 миллионов смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра, сместив с этой позиции "Триггер".

В топ-5 самых популярных фильмов по количеству проданных билетов в кино вошли "Волшебник Изумрудного города", "Финист. Первый богатырь", "Горыныч", "Август" и "Иллюзия обмана 3".

Полностью топ-20 выглядит так: