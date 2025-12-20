Составлен топ новогодних традиций из фильмов

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" выяснил, что большинство россиян считают Новый год семейным праздником, готовят оливье, дарят подарки и включают телевизор в новогоднюю ночь.

© Кадр из фильма

Многие новогодние традиции широко распространились в нашей стране благодаря полюбившимся советским фильмам, а некоторые даже возникли после их выхода на экраны.

В преддверии нового, 2026 года телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел опрос в своих соцсетях и составил топ-10 традиций, актуальных для россиян. По итогам опроса на первое место (60%) вышла традиция отмечать Новый год в семейном кругу. В свое время герои фильма "Чук и Гек" ярко выразили стремление быть вместе с родными людьми в главный праздник года. Для этого двум юным москвичам и их маме пришлось отправиться за тысячу километров на зимовку к отцу.

Больше половины аудитории телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" (55%) обязательно включают телевизор, чтобы посмотреть развлекательные передачи, любимые фильмы или просто создать праздничную атмосферу. Этот момент замечательно отражен в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", где фоном идет мюзикл "Соломенная шляпка" и звучит веселая мелодия.

А в музыкальном фильме "В тринадцатом часу ночи" телеэкран объединил за просмотром новогодней передачи даже разных сказочных героев: от Бабы-яги до Русалки.

Третье место в рейтинге заняла традиция готовить оливье. И хотя знаменитый салат пользуется популярностью и в обычные дни, 53% опрошенных не представляют новогодний стол без этого блюда. Здесь стоит вновь привести в пример лирическую комедию "Ирония судьбы, или С легким паром!", которую можно считать рекордсменом по полюбившимся обычаям, и вспомнить, с каким наслаждением Женя Лукашин уплетал "прошлогодний" оливье на кухне у Нади.

52% респондентов (четвертое место) важным элементом праздника считают традицию дарить подарки. Во многих советских фильмах герои одаривают друг друга подарками. Так, герой мелодрамы "Детский мир" в исполнении Донатаса Баниониса приложил немало усилий, чтобы отыскать и купить сынишке любимой женщины желанную настольную игру "Дорожные знаки". В "Иронии судьбы, или С легким паром!" многое об отношениях Нади и Ипполита "сказали" их подарки друг другу: французские духи и бритва с плавающими ножами. А предпраздничный бум покупок, охвативший москвичей в фильме "Телеграмма", знаком, пожалуй, каждому современному россиянину.

Столько же опрошенных (52%) непременным атрибутом Нового года назвали мандарины. Они часто украшают столы киногероев. Так, Ипполит в "Иронии судьбы, или С легким паром!" произносит свою философскую речь о пропаже духа авантюризма на фоне вазочки, полной этих фруктов. Это пятое место в топ-10.

Шестое место в рейтинге заняла традиция поднимать бокалы шампанского в новогоднюю ночь. В этом признались 51% участников опроса. Родоначальником ритуала стала комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", вышедшая на экраны в 1956 году. До нее игристый напиток не был прямо связан с новогодним торжеством, в том числе и в кинематографе. Но уже в фильме "Карьера Димы Горина" мы видим, как рабочие, строящие ЛЭП в тайге, празднуют Новый год с шампанским, а в комедии "Джентльмены удачи" герой Евгения Леонова организовывает для своих подопечных уголовников культурный праздник с бокалом игристого.

Каждый год наряжают живую елку 39% опрошенных (седьмое место). Эта традиция сохранилась, несмотря на сегодняшнее обилие и разнообразие искусственных елей. Видимо, россияне придерживаются мнения, которое выразила одна из героинь фильма "Детский мир": "И будет у нас елочка красивая, пахучая, настоящая. Не то что ваша синтетика". В картине "Снегурочку вызывали?" такая красавица стоит практически в каждой квартире, куда герои заходят с поздравлениями.

На восьмой позиции в рейтинге популярности (33%) расположилась традиция отмечать старый Новый год. Для многих это повод еще раз загадать желание и встретиться с родными и близкими за праздничным столом. Как для героев знаменитого фильма "Старый Новый год", по сей день любимого зрителями.

15% участников опроса (девятое место) не представляют Новый год без фейерверков. В советское время праздничную атмосферу чаще всего создавали доступные бенгальские огни. Но и масштабные фейерверки не редкость. Например, их можно увидеть в фильмах "Арап Петра Великого", "Чародеи", "Похищение" и "Личная жизнь Деда Мороза".

Замыкает топ-10 (14%) традиция отмечать Новый год с друзьями. В кино немало примеров таких встреч. Они могут быть многолюдными, как в мелодрамах "Женщины" и "Одиноким предоставляется общежитие". Или камерными, как в фильмах "Еще люблю, еще надеюсь" и "Зонтик для новобрачных". Но при этом всегда невероятно душевными и радостными.

По итогам опроса немного отстал и не вошел в топ романтичный обычай встречать новогоднюю ночь при свечах (13%). Зато стало известно, что постепенно уходят в прошлое привычки отмечать праздник с коллегами (6%) и по примеру Жени Лукашина ходить в баню (6%). Еще меньше опрошенных связывают празднование Нового года с подготовкой к детскому утреннику (5%) или с посещением катка (4%). Всего 3% респондентов собираются нарядиться в карнавальные костюмы и лишь 2% обязательно пригласят Деда Мороза и Снегурочку.