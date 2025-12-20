500 фильмов в год в России: почему большинство из них зритель не видит

Как уж повелось в неспокойные времена, истекающий год в нашем кино опять не назовешь урожайным. Официально сообщалось, что у нас снимают около 500 полнометражных картин в год — сколько из них вы видели на афишах? Из серьезных художественных прорывов можно назвать разве что социальную драму "Кончится лето", в которой российские традиции были подкреплены свежей творческой энергией кино Якутии. И, пожалуй, "Филателию" — прощальную, очень сильную работу ушедшей в этом году Натальи Назаровой.

Были спорные, не давшие абсолютных шедевров, но интересные поиски — как, например, неожиданный — свободный, без пиетета, но с пониманием — подход к литературному гению в мюзикле молодого режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина". Или "Ветер" — емкая постапокалиптическая притча по сценарию Луцика и Саморядова, знаменующая триумфальный переход в режиссуру известного продюсера Сергея Члиянца.

Но в целом продолжается паническое бегство кино от все более сложной реальности — и прежде всего в безопасную сказку. Сказок снимается множество, и публика принимает их благосклонно: вышедшая под Новый год первая часть "Волшебника Изумрудного города" при всех ее очевидных недостатках возглавила прокатный рейтинг, собрав более 7 млн зрителей. В десятке лидеров оказались также "Горыныч", "Алиса в стране чудес" и катастрофическая киносказка "Кракен". В кинорепертуаре сказка теперь заняла ведущее место (только в этом году вышли "Царевна-лягушка", "Марийские сказки", "Сказки темного леса", "Холодное сердце", "Яга на нашу голову", "Финист. Первый богатырь", на подходе "Буратино", "Чудо-юдо", "Хоттабыч" и бездна других) Зрители все больше привыкают к тому, что кино — не исследование реальной жизни, а бегство от нее в мир цветных, технически оснащенных миражей, и это представление, губительное для искусства, грозит закрепиться в сознании новых поколений.

Большинство более серьезных картин обращены к прошлому — революционному, военному или подчеркнуто светлому советскому. Это экранизация Бориса Васильева ("В списках не значился"), третьи по счету экранизации военной прозы Богомолова ("Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева), и детской — Гайдара ("Судьба барабанщика" Анны Чернаковой); из них только "Август" вошел в лидеры рейтинга, а "Судьба барабанщика", с ее тщательным ретро и необычно неряшливым, клочковатым нарративом не собрала и тысячи зрителей. Это взорвавшие Сеть спорами многосерийные "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского. Современности кино касается осторожно и в наиболее нейтральных ее областях — как в фильме о мудрой старости в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева, где действие тоже происходит словно бы вне времени.

Эволюцию нашего кино последних лет трудно назвать благополучной — когда поколения передают друг другу опыт и традиции. Вместо этого случился некий обрыв эпох: мастера за редчайшими исключениями исчезли с горизонтов, и если прежде зрители ходили "на Хуциева" или "на Рязанова", то теперь на нас обрушилась лавина незнакомцев, стремительно восходящих и так же быстро исчезающих. Давно ничего не снимают ярко сверкнувшие таланты уровня Яны Поляруш ("Видримасгор") или Сергея Лобана, которому сама Джеральдина Чаплин, посмотрев его "Шапито-шоу", пообещала сняться в его фильме по первому же зову. Надеюсь, не будут потеряны для кино новые таланты, интересно дебютировавшие в полном метре в этом году: Нина Волова ("Фейерверки днем"), Рауль Гейдаров ("День рождения Сидни Люмета"), Антон Бутаков ("Бесконечный апрель"), Яна Климова-Юсупова ("Походу любовь").

Никак не утихнет эпидемия бесконечных переделок классических советских фильмов, не выдерживающих сравнения с оригиналом. В жанр мюзикла попытались опрокинуть фабулу знаменитой оскароносной картины авторы сериала "Москва слезами не верит. Все только начинается", беспомощно собезъянничали приемы популярной комедии Гайдая авторы "Невероятных приключений Шурика" — уже с десяток таких отважных, но заранее обреченных экспериментов закончились бесславно.

Из сериалов я бы выделил "Аутсорс" Душана Глигорова и "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского — оригинальные, интересно придуманные сюжеты, умная режиссура, яркие актерские работы.

Сразу две картины в этом году выпустил на экраны режиссер Бакур Бакурадзе: меланхолическую драму "Снег в моем дворе" и "Лермонтов" о последних часах, проведенных поэтом перед дуэлью. Обе ленты — чистый артхаус, обе восторженно приняты большинством критиков, но первая собрала 5,5 тысячи зрителей, второй повезло больше: имя любимого массами поэта сделало свое дело. Авторы многочисленных отзывов в соцсетях не скрывают раздражения: скупые реплики, которыми на экране обмениваются мастера слова, практически не слышны.

Это уже болезнь новая, нежданная, поразившая наше кино в новом технически продвинутом веке: режиссеры требуют, чтобы актеры говорили "как в жизни", то есть неряшливо и неразборчиво, а звукорежиссура как профессия во многих фильмах, похоже, упразднена вообще.

Впрочем, понятие "профессия" в новом кино становится все менее востребованным: на ход событий мощно влияет интернет, где любой, впервые взявший в руки смартфон, спешит обнародовать свой видеошедевр. Уже идут сообщения о фильмах, снятых на коленке безвестными любителями и наудачу отправленных в Канны. Какими плодами одарит киноискусство это бурное творчество масс, узнаем в самом ближайшем будущем.

Возвращаясь к полутысяче фильмов, произведенных у нас за год, приходится констатировать катастрофически низкий КПД нашего кино: большинство этих картин до зрителей не доходят или, еще чаще, ими игнорируются: поблекшую репутацию нашего кино еще предстоит восстанавливать.