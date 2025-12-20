Зрители оценили «Аватар 3: Пламя и пепел»

18 декабря состоялась мировая премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — продолжения популярной научно-фантастической серии Джеймса Кэмерона. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Картина получила оценку «А». Точно так же зрители оценили первую часть 2009 года и сиквел 2022 года с подзаголовком «Путь воды». При этом критики поставили триквелу более низкие оценки, чем предыдущим фильмам франшизы: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% рекомендаций к просмотру от обозревателей.

«Аватар 3: Пламя и пепел» повествует об агрессивном клане На’ви, который обитает возле вулканов. Также в фильме сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).