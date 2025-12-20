Опубликован трейлер седьмой части «Невероятных приключений ДжоДжо»

Компания Netflix выпустила трейлер седьмой части культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Авторы также объявили дату премьеры сериала — он стартует 19 марта 2026 года. В этот день выйдет первая серия.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Предстоящее аниме выступит перезапуском, события которого развернутся в конце XIX века, в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Созданием анимационного шоу занимается студия David Production, выпустившая предыдущие части «Невероятных приключений ДжоДжо».