Зрители оценили эротический триллер «Горничная»

19 декабря состоялась мировая премьера фильма «Горничная» — нового эротического триллера с Сидни Суини в главной роли. На следующий день компания Cinemascore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Лента получила оценку «В». Триллер понравился зрителям меньше, чем другой фильм 2025 года с Сидни Суини в главной роли — биографическая драма «Кристи» (В+).

«Горничная» выступает экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. Картина официально выйдет в России 8 января.