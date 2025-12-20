Сколько будет эпизодов во втором сезоне «Провожающей в последний путь Фрирен»

Инсайдер Sugoi LITE раскрыл количество эпизодов второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен». По его данным, в продолжении будет всего 10 серий.

© Чемпионат.com

Таким образом, во второй сезон войдёт почти в три раза меньше эпизодов, чем в первый — он состоял из 28 серий. Официально студия Toho о продолжительности предстоящего сезона не сообщала.

Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» рассказывает об эльфийской волшебнице, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой. Первый сезон стартовал осенью 2023 года и завершился весной 2024-го.