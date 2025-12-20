Представлен постер аниме «Дни Сакамото»

Аниме «Дни Сакамото» от Netflix получит второй сезон — постер
Стриминговый сервис Netflix анонсировал второй сезон популярного аниме «Дни Сакамото». Дата выхода продолжения пока неизвестна. Авторы также представили стильный постер аниме.
Сериал рассказывает историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.
© Netflix
Создателем «Дней Сакамото» выступила студия TMS («Акира»), а за сценарий отвечает Таку Кисимото — автор аниме «Синяя тюрьма: Блю лок». Проект вышел в 2025 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,5 балла из 10.