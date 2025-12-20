Сериал «Последний рубеж» от Apple закрыли после первого сезона
Издание Variety сообщило, что компания Apple закрыла сериал «Последний рубеж». Проект не стали продлевать после первого сезона.
Причина закрытия сериала пока неизвестна. На это решение могли повлиять смешанные отзывы: на агрегаторе Rotten Tomatoes проект получил 46% свежести от критиков и 50% — от зрителей. Ранее авторы картины заявляли, что у них уже есть идеи для второго сезона.
«Последний рубеж» повествует о Фрэнке Ремнике — маршале США, который работает в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку. Главную роль в сериале исполнил Джейсон Кларк («Планета обезьян: Революция»).