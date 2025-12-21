Сборы новогоднего фильма «Елки 12» достигли круглой суммы

Сборы фильма «Ёлки 12» достигли более 100 млн рублей. Такого результата новогодняя картина добилась почти за три дня проката — премьера ленты состоялась 18 декабря. Проект также стал лидером проката, обогнав комедию «Невероятные приключения Шурика».

© Чемпионат.com

В сюжет фильма, как и в прошлых частях, вошли несколько новелл, объединённых главной историей. Картина рассказывает о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

Главные роли в «Ёлках 12» сыграли Дмитрий Нагиев («Физрук»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Андрей Рожков («Кощей. Начало») и другие актёры.