«Золотую Свечу» вручили фильму, снятому у края бездны

В столице вручили кинопремию "Золотая Свеча", это одна из самых престижных наград в области неигрового кино. Учредителей у нее два - Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и руководитель киностудии "Русский путь", режиссер Сергей Зайцев. Министерство культуры - среди тех, кто поддерживает премию.

"Хочется верить, что наша премия "Золотая Свеча" освещает путь художника во тьме современного кинематографического пространства, где по большей части царят цинизм и насилие, - cчитает Сергей Зайцев. - И это совсем не значит, что мы освещаем только "елейные" темы, но прежде всего воспеваем красоту человеческого духа, а не наслаждаемся пороком, от которого человеку бывает трудно избавиться".

На получение премии претендовали десять полнометражных и десять короткометражных отечественных неигровых картин, созданных в 2023-2024 годах. Лауреатов определила экспертная комиссия художественного совета премии в составе сорока трех кинематографистов из разных регионов России.

В итоге "Лучшим полнометражным фильмом" эксперты назвали картину "У края бездны. Прорыв к центру" режиссера Максима Фадеева и продюсера Сергея Белоуса. Лента - о боевом пути донбасского штурмового батальона "Сомали" во время операции по освобождению Мариуполя весной 2022 года. Награду создателям картины вручила председатель экспертной комиссии - режиссер, сценарист, продюсер Наталия Гугуева. "Важно, что режиссер и автор картины, являясь одновременно и оператором, находился внутри событий, рядом с героями фильма", - отметила эксперт.

"В первую очередь картина посвящена (как говорил герой фильма Рома "Воробей") пацанам с обычного донецкого подъезда. Необходимо, чтобы люди знали, через что прошли бойцы, чтобы остановить тот ад, который разрастается", - сказал в ответном слове Максим Фадеев.

По мнению режиссера, у этой войны две причины - невежество и равнодушие. "Золотая Свеча" - это один из путей, чтобы люди опомнились и увидели, что война совсем рядом".

Продюсер фильма Сергей Белоус в свою очередь поблагодарил всех, кто поддержал "У края бездны" - все четыре части этой документальной саги сняты на народные средства. "Надеюсь, мы и дальше будем увековечивать память о наших ребятах, и это будет не последний фильм, но хочется верить, что будущие картины будут со счастливым концом - с Победой", - заметил Белоус.

Кто еще ушел из Дома русского зарубежья с "Золотой Свечой?"

Главный приз в номинации "Лучший короткометражный фильм" вручен Дмитрию Семибратову за создание фильма "Живые". На заброшенном центральном кладбище Грозного более ста тысяч захоронений мусульман, иудеев, а большинство - христиан. Спустя тридцать лет с начала войны люди продолжают приезжать туда в поисках могил родственников. Вручая награду, режиссер, сценарист, педагог, член экспертной комиссии премии Андрей Райкин заметил: "Мне всегда интересно, когда неигровое кино становится высокохудожественным. Когда оно по степени своего эмоционального и психологического воздействия на зрителя приближается к игровому кино. Этот фильм именно такой".

Премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" присудили Татьяне Соболевой за создание фильма "Против ветра". В центре сюжета - бригада рабочих во главе с женщиной по имени Гульфира, они борются с экологической катастрофой, настигшей родную землю, некогда зеленую Ногайскую степь на севере Дагестана.

По специальному решению оргкомитета обладателем премии в номинации "За вклад в киноискусство" стала редактор кинохроники Марина Еременко.

"Архив - это машина времени. Посмотрев хронику, начинаешь по-другому ценить жизнь. И пока есть такие люди, как Еременко, мы будем заниматься кино, которое несет волшебство", - сказал режиссер-документалист Андрей Осипов.

Вручены два приза зрительских симпатий. Светлане Быченко - за создание картины "A lumine motus/ Меня приводит в движение свет" - фильма-путешествия, погружающего зрителя в микрокосмос - мир цветов и насекомых, и Наталии Зиминой, представившей ленту "Жизнь имеет значение" о герое знаменитой песни "Комбат" - генерал-майоре Александре Солуянове, который прошел войну в Афганистане, не надев бронежилета, смог остановить толпы кровавых погромщиков и спасти тысячи мирных жителей…