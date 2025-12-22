«Аватар-3» успешен, но будущее всего проекта пока в тумане

Громкие кинопремьеры теперь напоминают ипподром с его азартом и ставками: миллионы фанов гадают, провалится третья часть франшизы Джеймса Кэмерона "Аватар" или, наоборот, поставит новый рекорд.

© Российская Газета

Цифры, опубликованные после минувшего уикэнда, говорят об успехе. Фильм "Аватар: пламя и пепел", по данным журнала The Hollywood Reporter, в разгар предновогоднего сезона принес огромную прибыль по всему миру. В первый уикэнд он собрал 345 миллионов долларов и стал вторым лучшим дебютом среди голливудских фильмов 2025 года в США, уступив первенство другому блокбастеру студии Disney "Зверополис 2". И он вышел на первом месте в мире, включая большую часть Азии и Латинской Америки, где жанр фантастики обычно испытывает трудности.

У премьеры "Аватара: Огонь и пепел" в первые выходные проката были сильные конкуренты. Это религиозный фильм "Давид" от Angel Studios - он дебютировал с 22 миллионами долларов, что стало рекордом для этой студии. Триллер от Lionsgate "Горничная" занял третье место с 19 миллионами. Семейный фильм Paramount "Губка Боб в поисках Квадратных Штанов" собрал 16 миллионов долларов.

Как известно, в планах Джеймса Кэмерона еще два фильма франшизы "Аватар". Так как прогнозы относительно итоговых сборов третьей картины "Пламя и пепел" весьма скромны и обещают около 1,8 миллиарда долларов (напомним, что вторая часть собрала 2,3 миллиарда), то сомнительно, что зрители будут ждать четвертую часть с прежним энтузиазмом. Проект грозит выйти в ноль или даже принести убытки, и нужен ли будет пятый фильм, в этих условиях предсказать трудно.

При этом первый фильм "Аватар" все еще остается самым кассовым кинопроектом всех времен с поразительной суммой в 2,97 миллиарда долларов, за ним следуют "Мстители: Финал" от Marvel и еще два фильма Кэмерона "Аватар: путь воды" и "Титаник".