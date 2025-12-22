Мировому шедевру Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» исполнилось 100 лет

Все сто лет величие произведения Эйзенштейна ни разу не подвергалось сомнениям. Он многократно брал призы на фестивалях и выставках, покорял вершины различных рейтингов как "лучший из лучших", лидировал в опросах критиков и зрителей...

История взбунтовавшейся команды военного корабля из-за гнилого мяса в борще стала символом стремления человечества к свободе.

Поначалу Сергею Эйзенштейну поручалось снять киноэпопею к 20-летию первой русской революции, которая вобрала бы в себя массу событий: и Русско-японскую войну, и стачки в Москве и Петербурге, и образование Петербургского Совета рабочих депутатов... Съемки предполагалось вести в целом ряде городов СССР. Но объять необъятное за отпущенный на работу год, к счастью, не удавалось. И режиссер решил ограничиться историей с "Броненосцем "Потемкиным". А оказалось, поймал-таки журавля в небе!

Фильм в первые же два дня демонстрации перекрыл недельный рекорд голливудского боевика "Робин Гуд" с Дугласом Фэрбенксом в главной роли, показанного примерно в то же время. Зрители были потрясены не только революционным пафосом фильма, но и невиданным зрелищем: снайперски точный монтаж, захватывающее музыкальное сопровождение, поразительные ракурсы камеры оператора Эдуарда Тиссэ... И, конечно, интригующий сюжет.

