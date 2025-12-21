Сборы фильма «Невероятные приключения Шурика» достигли 200 млн рублей

20 декабря сборы фильма «Невероятные приключения Шурика» достигли более 200 млн рублей. Такого результата комедия добилась почти за 10 дней — премьера ленты состоялась 11 декабря. Картина занимает второе место среди лидеров проката, уступая новогоднему фильму «Ёлки 12».

© Кадр из трейлера

Сюжет реймейка культовой комедии рассказывает о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни, студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

Главные роли в «Невероятных приключениях Шурика» сыграли Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме также появляются множество звёзд российского шоу-бизнеса, включая Сергея Лазарева, Ларису Дoлину, Филиппа Киркорова и других артистов. Режиссёрами комедии выступили Роман Ким и Миша Семичев («Небриллиантовая рука»).