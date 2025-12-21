Когда выйдет третий сезон аниме «Дандадан»

Студия Science Saru раскрыла дату выхода третьего сезона знаменитого аниме «Дандадан». Премьера продолжения состоится в 2027 году. Авторы также представили стильный постер третьего сезона.

© Чемпионат.com

«Дандадан» рассказывает о Момо Аясэ, которая учится в старшей школе. Она верит в призраков, но не в инопланетян, в отличие от своего знакомого из параллельного класса Кэну Такакуре. Чтобы разобраться в истине, они заключают пари и решают по отдельности посетить места, связанные с оккультизмом и со сверхъестественным. Третий сезон завершит линию про кайдзю и начнёт адаптировать арку «Космические Глобалисты»

© Science Saru

Первый сезон «Дандадана» вышел осенью 2024 года и стал одним из самых популярных анимационных сериалов последних лет. На Rotten Tomatoes он имеет 100% свежести от критиков и 94% от зрителей. Продолжение также порекомендовали к просмотру 100% обозревателей.