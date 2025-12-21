Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»

27 декабря состоится премьера сериала «Манюня: Детство Ба». Шоу выступит спин-оффом знаменитой франшизы «Манюня» и расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — зрители знают её как просто Ба.

В первый сезон войдёт 20 серий — первые 10 эпизодов будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера второй половины состоится в 2026 году.

  • 1-я серия — 27 декабря;
  • 2-я серия — 28 декабря;
  • 3-я серия — 29 декабря;
  • 4-я серия — 30 декабря;
  • 5-я серия — 31 декабря;
  • 6-я серия — 1 января;
  • 7-я серия — 2 января;
  • 8-я серия — 3 января;
  • 9-я серия — 4 января;
  • 10-я серия — 5 января;
  • 11-я серия — в 2026 году;
  • 12-я серия — в 2026 году;
  • 13-я серия — в 2026 году;
  • 14-я серия — в 2026 году;
  • 15-я серия — в 2026 году;
  • 16-я серия — в 2026 году;
  • 17-я серия — в 2026 году;
  • 18-я серия — в 2026 году;
  • 19-я серия — в 2026 году;
  • 20-я серия — в 2026 году.