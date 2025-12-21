Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»
27 декабря состоится премьера сериала «Манюня: Детство Ба». Шоу выступит спин-оффом знаменитой франшизы «Манюня» и расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — зрители знают её как просто Ба.
В первый сезон войдёт 20 серий — первые 10 эпизодов будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера второй половины состоится в 2026 году.
Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»
- 1-я серия — 27 декабря;
- 2-я серия — 28 декабря;
- 3-я серия — 29 декабря;
- 4-я серия — 30 декабря;
- 5-я серия — 31 декабря;
- 6-я серия — 1 января;
- 7-я серия — 2 января;
- 8-я серия — 3 января;
- 9-я серия — 4 января;
- 10-я серия — 5 января;
- 11-я серия — в 2026 году;
- 12-я серия — в 2026 году;
- 13-я серия — в 2026 году;
- 14-я серия — в 2026 году;
- 15-я серия — в 2026 году;
- 16-я серия — в 2026 году;
- 17-я серия — в 2026 году;
- 18-я серия — в 2026 году;
- 19-я серия — в 2026 году;
- 20-я серия — в 2026 году.