Вышел русскоязычный трейлер фильма «Воскрешение»

Компания U Films представила дублированный трейлер научно-фантастической драмы "Воскрешение" (Resurrection / Kuang Ye Shi Dai) Би Ганя ("Долгий день уходит в ночь", "Китайская меланхолия"), получившей специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.

Синопсис фильма таков: жители мира, в котором человечество отказалось от возможности мечтать и видеть сны в обмен на бессмертие, отправляются в одиссею по истории кино.

Каждая из глав масштабной ленты посвящена определенному кинематографическому течению и одному из чувств.

«Это исключительное произведение. Картина дает нам свободу воображать, находить подтексты и чувствовать себя живыми. Он полон поэзии и пробуждает в нас что-то особенное», — говорила о нем председатель жюри Каннского кинофестиваля, актриса Жюльет Бинош.

В российском прокате фильм стартует 22 января, премьерные показы начнутся с 16 января. 17 января в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм" состоится прямое включение с режиссером.