«Проект «Анна Николаевна-3» получил трейлер и дату премьеры

"Кинопоиск" представил трейлер третьего сезона своей фантастической комедии "Проект "Анна Николаевна" (18+) и объявил дату премьеры - уже 3 января.

В этот день выйдут первые два эпизода. Далее они будут появляться ежедневно. Всего их планируется семь.

Действие разворачивается в небольшом городке N, куда возвращаются Андрей Пожарский и его коллеги после попыток покорить столицу.

К своим ролям вернулись Зоя Бербер, Антон Филипенко, Маруся Климова, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Александр Ильин и Никита Тарасов.

В сериале также появятся Сергей Мезенцев, Сергей Чихачев, Илья Виногорский, Филипп Ершов, Ксения Собчак и другие.

Режиссер - Сергей Дьячковский ("Убойный отпуск").