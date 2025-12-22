«Елки 12» возглавили официальный кинопрокат России за уикенд

«Ёлки 12» возглавили официальный кинопрокат России за уикенд
По данным Kinobusiness, фильм «Ёлки 12» стал лидером среди официального проката России за уикенд. Картина собрала за выходные 172,8 млн рублей.
На втором месте находятся «Невероятные приключения Шурика» со сборами в 67 млн рублей, следом идёт «Волчок» (46,1 млн рублей) и «Иллюзия обмана 3» (42,5 млн рублей).
Если рассматривать неофициальный прокат, то лидером в нём оказался «Аватар: Пламя и пепел», который собрал за уикенд 175,6 млн рублей.
В сюжет ленты по традиции вошли несколько новелл, объединённых главной историей. «Ёлки 12» расскажут о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.