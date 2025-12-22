Актер рассказал, как проходили съемки «Чебурашки 2»

Съемки второй части фильма "Чебурашка" проходили в неспешном и тщательном режиме, характерном для советского кинопроизводства. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнитель роли Гены Народный артист РФ Сергей Гармаш.

© кадр из фильма «Чебурашка 2»

"Мы снимали фильм с нормой выработки советских времен. Сейчас очень многие скучают по такому. Мы снимали много, подробно, тщательно и не спеша", - сказал он.

По словам актера, создатели проекта - компания Yellow, Black and White, продюсеры и телеканал "Россия" - обеспечили комфортные условия работы для съемочной группы.

"Всегда протестую в интервью против каких-то неконкретных вещей, но вам скажу: компания Yellow, Black and White (российская студия, занимающаяся производством телепрограмм, сериалов и кинофильмов - прим. ТАСС), продюсеры и телеканал "Россия", которые задумывали проект, относились к нам чрезвычайно хорошо", - отметил он.

Премьера фильма "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко состоится 1 января 2026 года. Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.