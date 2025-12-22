Звезда «Черной пантеры» может в будущем снять кино

Звезда «Чёрной пантеры» Летиша Райт рассказала, что режиссёр фильма Райан Куглер видит в ней большой потенциал постановщика. По мнению Куглера, Райт может стать отличным режиссёром.

Однако по словам самой Райт, ей больше нравится быть актрисой и работать с этой сфере именно таким образом. А ещё Летиша всегда восхищается всеми режиссёрами.

Честно говоря, я не думала, что захочу этим заниматься, потому что я очень люблю работать перед экраном, и всегда восхищаюсь режиссёрами. Перед ними стоит огромная задача — сплотить команду и быть отличными лидерами.

По большей части именно Райан Куглер стал для Летишы тем человеком, который её больше всего поддержал и направил во время работы над «Чёрной пантерой».