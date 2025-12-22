Объявлена дата выхода в онлайне исторической драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу

По данным сайта When To Stream, историческая драма «Нюрнберг» с Расселом Кроу в одной из главных ролей выйдет в цифре уже завтра, то есть 23 декабря. В этот день ленту можно будет посмотреть в онлайне.

Картина повествует о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны.

В картине также снялись Рами Малек, Майкл Шеннон, Лео Вудалл и Ричард Э. Грант. Режиссёром фильма выступил Джеймс Вандербилт — сценарист «Зодиака» Дэвида Финчера и «Нового Человека-паука: Высокое напряжение» Марка Уэбба.