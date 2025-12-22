Что год грядущий нам готовит: сюрпризы кино-2026

Новый год начнется, как теперь повелось, обильными киносказками. Среди них новая версия "Буратино" режиссера Игоря Волошина с Александром Яценко в роли Папы Карло и Федором Бондарчуком в роли Карабаса-Барабаса. Выйдет также сиквел "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко с Еленой Яковлевой и Сергеем Гармашом.

© Российская Газета

Зарубежное кино в нынешнее новогодье приветствует россиян залпом ужастиков. Это сиквел леденящего душу "Джестера" режиссера Колина Кравчука и черная комедия Стивена Ламорта "Гринч. Ужасающий новый год". Что-нибудь повеселее поищем среди грядущих российских проектов.

Режиссер Владимир Котт выпустит сразу две комедийные истории. Первая выйдет уже в феврале: это "Человек, который смеется", но не по роману Гюго. Смеяться будет, как ни удивительно, всегда мрачный Евгений Цыганов. Он в роли популярного киноактера, который на съемках боевика получает травму с непредсказуемыми последствиями: все эмоции может выражать только неконтролируемым смехом. В роли богатого и потому сурового продюсера снимался Сергей Гармаш.

А осенью на экраны страны должен вырулить "Дедмобиль" Владимира Котта. Там Юрий Стоянов играет опытного водителя, который рискнет сесть за руль новейшей модели автомобиля с искусственным интеллектом - последствия, опять-таки, непредсказуемы.

Еще один нечастый гость на экранах - музыкальное кино представлено байопиком о ростовском рэпере Василии Вакуленко, ставшем знаменитым под энергичным псевдонимом Баста. Фильм "Баста. Начало игры" расскажет о том, как состоялся его рывок к популярности.

Экранизации литературной классики представлены более чем прихотливой версией повести Лескова "Левша". Мастера на все руки, зачем-то подковавшего резвую заграничную блоху, играет Юрий Колокольников. Сюжет переделан в шпионскую историю, где много драк и спецэффектов. При дворе императора Александра III разразилось ЧП: наводнившие царские покои механические блохи оказались иноземной прослушкой. Чтобы их обезвредить, ищут умельцев и находят Левшу в глухом запое. Дальнейшие события - дело фантазии сценаристов Ильи Куликова и Валерия Подорожного и режиссера Владимира Беседина.

И, наконец, куда ж без сказок! В августе нас посетит "Последний богатырь. Колобок". Создатели позиционируют новинку как спин-офф популярной франшизы "Последний богатырь". Колобок из Белогорья решил расстаться с нелепой своей судьбиной, когда каждый встречный норовит его съесть. И подружился с пекарем Тихоном - им и предстоят удивительные приключения.

Ну а следующий Новый год мы встретим со старым знакомцем - "Хоттабычем", джинном из волшебной лампы, которого сыграл Федор Бондарчук. Снимались также Анна и Надежда Михалковы, снято на живописной натуре Марокко и Москвы.