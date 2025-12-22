«Спасти бессмертного»: авторы «Мы из будущего» анонсировали новый фильм

Опубликованы дебютные трейлер и постер нового фантастического фильма Спасти бессмертного" режиссера Павла Игнатова ("Кадетство", "Пять сыновей Марии", "Бессмертный полк").

По сюжету 20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад - после того, как тот поможет солдату обрести бессмертие.

В основу сюжета легла реальная судьба киргизского солдата Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942-м в Ржевской битве.

В ролях: Гуфи Медалин (Gufee), Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова, Сергей Холмогоров, Алеся Пуховая, Кирилл Каганович, Георгий Петренко, Владислав Солодов, Матвей Амельянович и другие.

Генеральный продюсер картины - Людмила Кукоба (дилогия "Мы из будущего").

Съемки проходили в РБ и Киргизии.