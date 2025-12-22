Вышел новый трейлер «Сказки о царе Салтане» с Прилучным

Опубликованы новые трейлер и постер фильма Сарика Андреасяна "Сказка о царе Салтане".

В экранизации всем с детства известной сказки Александра Сергеевича Пушкина сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк и другие актеры.

Съемки проходили в районе Геленджика, на Алтае и в Подмосковье, где был специально построен город Гвидона.

Премьера - 12 февраля.

