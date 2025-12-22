Любовный треугольник в загробном мире: каким получился фильм «Вечность»

Можно ли со смехом и юмором рассказывать о том, что нас ждет за роковой чертой? Оказывается, вполне. Весельчак Дэвид Фрейн, режиссер, сценарист и продюсер, чья карьера началась в 2008 году («Третья волна зомби» и другие), на неординарной киностудии А24 снял в этом году, возможно, свой самый яркий фильм — «Вечность». В нем загадочно перемешались живые и мертвые, и с какой фантазией! Причем первых от вторых вы совсем не отличите — даже в любовном треугольнике, который и составляет хребет истории.

Обаятельная Джоан (Элизабет Олсен) и ее муж Ларри (Майлз Теллер) живут вместе уже 65 лет. Им уже за 80. У них не только дети и внуки, но уже и правнуки. Джоан смертельно больна, но первым из-за случайной нелепости (подавившись крендельком!) уходит из жизни Ларри. После смерти он оказывается на загадочной «загробной станции», где растерянным душам предстоит выбрать, как и с кем провести вечность, то есть выбрать свой «мир». Причем на любой вкус. Есть тут вечность для курильщиков с слоганом «Рак не может убить тебя дважды», для алкоголиков, для любителей пляжа, гор, музеев и так далее. Без всякого «страшного суда», без всяких ангелов и демонов, рая и ада, нам, как в хорошем универмаге, предлагают разные миры на выбор — от казино до мира без мужчин. Но одно условие для новоприбывших: выбор окончательный — изменить его нельзя.

Фрейн выстраивает свою версию явно протестантской загробной жизни с изобретательностью и иронией. Эта перевалочная «станция» напоминает бюрократическое учреждение, где есть все, кроме Бога: заботливые ассистенты, комфортабельные номера в отеле, конференц-зал для «продажи» вариантов вечности... Но герой пока не решается сделать свой окончательный выбор. Забегая вперед, скажем, что в этом кроется и засада: фильм дает о загробном мире весьма фрагментарные сведения. Нам как бы запрещено узнать больше, код доступа ограничен рамками любовной интриги. И она просто обязана искрить.

Любовный треугольник возникает на наших глазах. Ларри встречает в баре станции первого мужа Джоан — красавца Люка (Каллум Тернер), давным-давно погибшего во время Корейской войны. Люк так и не выбрал себе вечность — без Джоан он никуда не хочет. И ждет ее за барной стойкой уже 67 лет! Благо что в самом своем лучшем возрасте — здесь нет стариков, все автоматически превращаются в лучшую версию себя — тридцатилетних.

Перед героиней встает мучительный выбор: остаться с мужчиной, с которым она создала семью, вырастила детей и внуков, или дать шанс любви, оборванной войной. Собственно, этот выбор она делает в течение всего фильма, перебирая все возможные варианты. Скажете, мистика? Но визуально фильм сочетает весьма реалистичный стиль с элементами фэнтези: поезда, похожие на старые вагоны, унылые номера отеля для новоприбывших и за окном — нарисованное небо на огромном полотне.

Этот контраст подчеркивает абсурдность и одновременно трогательность ситуации. Романтичный мелодраматизм рождают чувства этого трио: Ларри — Джоан — Люк. Авторы с симпатией относятся к каждому из них, а актеры вложили в своих героев, похоже, все возможное обаяние и четкую актерскую технику. Олсен, Теллер и Тернер создают убедительный любовный треугольник.

Трепетная Элизабет Олсен тонко передает внутреннюю борьбу Джоан — ее вину (она же не осталась верна Люку), ностальгию по несбывшемуся и страх перед необратимым выбором. Суровый Майлз Теллер играет Ларри с теплотой и легкой неуклюжестью, делая его образ по-настоящему человечным. Обаятельный Каллум Тернер воплощает Люка как идеал, но с оттенком горечи от десятилетий ожидания. Артисты создают гармоничный ансамбль с легким мистическим привкусом. Их герои реальны и нереальны, что рождает особую глубину сюжета. Но, хотя тема выбора и любовных переживаний героини придают фильму особое обаяние, некоторые сцены с раздумьями Джоан кажутся все-таки избыточными. И развязка, увы, видится вполне предсказуемой, несмотря на попытки авторов держать интригу. Но не будем спойлерить...

«Вечность», конечно, особое явление в нашем прокате. Прежде всего, из-за оригинальной концепции загробной жизни, сочетающей философию и юмор. Причем Фрейн умело держит баланс жанров: это и романтическая комедия, и мелодрама, но никак не пафос, что следовало бы ожидать. Запоминается и визуальная стилистика — лаконичная, но яркая. «Миры» (горы, пляж) на редкость реальны, а диалоги героев полны тонких наблюдений о природе любви и памяти. Так что кино это умное и трогательное, хотя полностью «из головы».

Это практически философская драма с элементами фантастики и тонким юмором, особенно актуальная в эти рождественские недели. Ведь речь в нем о выборе, который мы делаем (или не делаем?) в жизни. «Вечность» при этом не дает простых ответов, но заставляет задуматься: что для нас важнее — реальная любовь с ее несовершенством или идеализированная мечта о том, что могло бы быть? Уже немало.

