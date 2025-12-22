Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик в истории кино

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон побывал гостем передачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». В нём постановщик «Аватара» и «Терминатора» назвал лучший боевик в истории кинематографа.

Сперва Кэмерон спросил, может ли он называть свои собственные картины. Однако затем он всё же выбрал «Крепкого орешка» — культовый боевик Джона Мактирнана с Брюсом Уиллисом. Более того, режиссёр также назвал ленту лучшим рождественским фильмом.

Я уже знаю ответ — «Крепкий орешек». Лучшая фраза, лучшая смерть злодея, лучший рождественский фильм.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоялась 18 декабря — это последняя на данный момент работа Кэмерона. В России лента неофициально выйдет 25-го числа, а большой неофициальный релиз состоится 15 января.