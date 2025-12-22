У хитового сериала «Ландыши» будет третий сезон

Авторы хитового сериала "Ландыши" уже обсуждают создание третьего сезона. Об этом сообщил продюсер и сценарист Юрий Сапронов на пресс-конференции, которая состоялась в Донецке.

"Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить", - приводит ТАСС слова Сапронова.

Второй сезон, напомним, выйдет 1 января в 00:00 в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету второго сезона главную героиню Катю ждут испытания: распад музыкальной группы, интриги, борьба за наследство и поиски мужа - Лехи.

В сериале снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, рэпер ST и другие.