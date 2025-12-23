Во Франции завершился фестиваль российского кино

В столице Франции прошел Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ. О том, что такой проводится, ранее писала "РГ".

Площадкой мероприятия стал Российский духовно-культурный православный центр на парижской набережной Бранли.

Программа показов познакомила французскую публику с новейшими образцами современного российского кинематографа, в которых представлено все разнообразие форматов, сюжетов и жанров.

В программу Фестиваля вошли пять фильмов: военная лента "Группа крови", биографическая картина "Пророк. История Александра Пушкина", детектив "Красный шелк", драма "Северный полюс", комедийная мелодрама "Мужу привет".

В начале торжественной церемонии открытия Министр культуры Ольга Любимова обратилась к зрителям с официальным приветствием, которое было зачитано генеральным директором РОСКИНО Эльзой Антоновой.

"Проведение сегодня Фестиваля российского кино во Франции - важный шаг в расширении кинодиалога и укреплении творческих связей между нашими странами", - подчеркнула Министр в своем приветствии.

Также с речами выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Юрьевич Мешков, генеральный директор "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" Анастасия Корчагина и другие.

Картина "Группа крови", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала фильмом открытия киносмотра.

Фестиваль запомнился парижским зрителям не только фильмами, но и общением с творческой делегацией, которая представила новинки российского кинематографа. В нее вошли: актриса фильма "Группа крови" Екатерина Домашенко, актриса фильма "Северный полюс" Ольга Ломоносова, режиссер фильма "Мужу привет" Антон Маслов и сценарист этой картины Мария Маслова, французский актер Флориан Дебиендра, исполнивший роль Дантеса в картине "Пророк. История Александра Пушкина"