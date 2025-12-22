Легендарный балет «Щелкунчик» показали в кинотеатрах

В петербургском кинотеатре в полдень 21 декабря - аншлаг. Но вместо привычного звука рекламных роликов играет музыка Чайковского. Легендарный балет Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в этот день показывали не на сцене, а в кинозале. Прямую трансляцию "Щелкунчика" в рамках проекта "Театр в кино" одновременно смотрели зрители в 300 кинотеатрах России и Беларуси.

"Электронный" занавес открывается, и знакомая с детства сказка о Мари и заколдованном принце начинает играть новыми красками. Под прицелами камер рассмотреть артистов и декорации можно крупным планом, во всех деталях. Звук - идеальный. На сцене установлены яркие декорации, похожие на открытую книгу, из которой сказка и выходит к зрителю. В главных ролях - Анастасия Лименько, Иван Михалев, Максим Севагин, Константин Никитин.

"Мы в театр на "Щелкунчика" много лет ходили. Но сейчас, в новогоднюю пору, билеты в хорошие театры стоят непозволительно дорого. А здесь - доступно, комфортно, качество на высоте. Видно и слышно даже лучше, чем с галерки", - делится впечатлениями Ирина Николаевна, она пришла на сеанс с мужем.

"Проект "Театр в кино" делает искусство демократичным, доступным для жителей нашей страны. Это шанс увидеть спектакль для тех, кто не может приехать в Москву", - отметил в своем обращении к зрителям генеральный директор МАМТ Андрей Борисов.

Главное, что отличает этот зал от театрального, - каждый второй зритель - ребенок. Для многих, судя по всему, этот сеанс стал первой встречей с большим балетом.

"Дети у нас еще маленькие, в театре им тяжело высидеть два с половиной часа в строгости и тишине. А здесь - привычнее, можно пошептаться, попкорном похрустеть - никому не помешаешь. И познакомить с классикой детишек хочется!" - рассказала Анна, мама двух погодок.

Стоит отметить, что юные зрители вели себя на удивление сосредоточенно. Их внимание привлекали завораживающая музыка, яркие костюмы и современная хореография Юрия Посохова. Как позже объяснил в интервью режиссер трансляции Константин Куц, в этой версии мыши, например, перемещаются на скейтах, создавая иллюзию стремительного бега. На большом экране такие детали видны особенно четко.

Этот "Щелкунчик" - особенный. Художественный руководитель балетной труппы МАМТ Максим Севагин после двухлетнего перерыва вышел на сцену в роли Дроссельмейера специально для этой трансляции. А сама постановка, сочетающая академические традиции с новаторским подходом, в этом сезоне стала культурным событием федерального масштаба.

"Прямая трансляция означает, что в одно и то же время Музыкальный театр превратится в один огромный зал от Владивостока до Калининграда", - сказал руководитель телеканала "Россия-Культура" Сергей Шумаков.

Судя по тишине в зале, прерывавшейся только на аплодисменты после каждой вариации, и сияющим глазам детей на выходе, чудо удалось. Пусть даже театр пришел в кино, а в руках у некоторых зрителей вместо бинокля был стаканчик с колой. Главное - волшебство состоялось. И оно было доступно всем.