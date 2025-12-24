Назван кинокластер, который станет одним из крупнейших в мире

Столичный кластер производства кино, медиа, видеоигр и анимации в ближайшей перспективе станет одним из ведущих в мире. Об этом в среду, 24 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Московской городской думе (МГД).

© РИА Новости

«Мощности московского кинокластера забронированы на месяцы вперед и востребованы большинством крупнейших студий России. Это имеет большой экономический и политический смысл», — передает слова Собянина официальный сайт МГД.

На киностудии Горького, входящей в Московский кинокластер, 27 и 28 декабря пройдут открытые показы работ участников мастерских кинокампуса. Зрители смогут увидеть короткометражные фильмы, музыкальный клип и съемочные этюды, созданные подростками 12–17 лет под руководством профессиональных наставников.

Ранее в Московском кинокластере завершились съемки масштабного фэнтези-проекта «Тайный город». Съемки также проходили в «Зарядье», на Речном вокзале и в деловых кварталах города. Ключевые сцены были сняты на кинозаводе «Москино».

Кроме того, в кинопарке «Москино» открылся манеж, который является точной копией исторического здания манежа у Александровского сада. Это сооружение станет частью большого конного комплекса площадью почти 23 тысячи квадратных метров.