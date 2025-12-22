«Я горжусь своей работой». Кумэйл Нанджиани высказался о критике «Вечных»

Актёр Кумэйл Нанджиани, исполнивший роль Кинго в супергеройском блокбастере «Вечные», высказался относительно негативной реакции прессы на фильм. Несмотря на низкие оценки критиков, артист заявил, что гордится своим исполнением и участием в проекте.

© Чемпионат.com

По словам Нанджиани, он не может влиять на мнение критиков, но способен контролировать то, какой опыт извлекает из ситуации. Актёр отметил, что рассматривает коммерческие или критические неудачи не как поражение, а как возможность для профессионального роста.

Я не могу выбирать, что подумают об этом рецензенты. Что я могу выбрать, так это то, извлеку ли я из этого урок. Для меня это то, о чём я должен напоминать себе снова и снова: неудача — это не провал. Это действительно возможность научиться чему-то.

Премьера «Вечных» режиссёра Хлои Чжао состоялась в ноябре 2021 года. Лента стала одним из самых низкооценённых фильмов киновселенной Marvel, получив всего 47% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes. При производственном бюджете в $ 200 млн мировые сборы картины составили $ 402 млн.