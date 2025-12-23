У нового фильма Ридли Скотта появилась свежая дата премьеры

По данным Collider, постапокалиптический триллер «Созвездие пса» Ридли Скотта решили выпустить позже ожидаемой даты премьеры.

Ожидалось, что премьера картины состоится 27 марта 2026 года, однако сейчас выход фильма намечен на 28 августа 2026-го, то есть дату выхода сдвинули на пять месяцев.

Картина представляет собой экранизацию одноимённого романа Питера Хеллера и рассказывает про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

Главные роли в фильме сыграют Джейкоб Элорди, Джош Бролин, Гай Пирс, Маргарет Куолли. Других подробностей пока нет.