Рецензия на фильм «Бугония»

Йоргос Лантимос - греческий режиссер, который снимает нечто, что часто широкой аудиторией определяется расплывчатой формулировкой "кино не для всех". В том смысле, что он как будто раз за разом экранизирует древний мем про "Ты втираешь мне какую-то дичь" и вполне в этом успешен - в его "копилке" номинации на "Оскар", BAFTA и прочие золотые львы с глобусами.

Свою последнюю работу - черную комедию "Бугония" - он также триумфально покатал по международным фестивалям, а в прошлом месяце состоялся цифровой релиз, с которым мы ознакомились и поделимся своими впечатлениями без спойлеров.

В названии "Бугония" - метафора к античному поверью, согласно которому пчелы могли рождаться из туши жертвенного быка, символизируя перерождение и новую жизнь из распада.

По сюжету рабочий Тедди (Джесси Племонс) со своим кузеном (Эйдан Делбис), оба большие фанаты теорий заговоров, похищают и запирают у себя в подвале главу крупной американской фармакологической компании (Эмма Стоун), потому что думают, что она - пришелец из галактики Андромеды, жаждущий уничтожить жизнь на Земле, начиная как раз с истребления пчел. Голову ей обривают, чтобы она, как они задумывают, с помощью своих волос не смогла связаться с космическим кораблем на орбите.

Последующие два часа - это увлекательнейший спектакль, который даже не пытается держаться в сколько-то разумных и адекватных рамках. К этому надо быть готовым - с экрана мощным потоком льется концентрированная конспирология, отборная чушь и дистиллированное безумие, замешанные на сверхубедительной игре Племонса, который значительную часть карьеры выстроил на типаже околопоехавших жестоких персонажей.

В "Бугонии" в этом своем амплуа он достигает пиковых значений.

Эмма Стоун в роли расправляется во всю величину таланта. Изначально выросшая из ромкомов здесь она блестяще отыгрывает несгибаемую бизнесвумен с обжигающим металлом во взгляде и голосе.

На взаимодействии этих двоих выстроена большая часть повествования. Наблюдая за ними, пара часов пролетает почти незаметно.

При этом и динамика событий не проседает - диалоги постоянно перемежаются какими-то сценами с экшеном, сменой обстановки и т.д.

Визуальная часть, несмотря на камерность происходящего, может похвастаться необычными планами и ракурсами, а также в некоторых местах символичным подходом к цветокоррекции отдельных кадров.

А вот звуковое оформление и саундтрек, напротив, на поверхности не являет ничего особенного.

При этом стоит отметить, что сама концепция даже не оригинальная. "Бугония" - это ремейк южнокорейской ленты "Спасти зеленую планету!" 2003 года. В этом разрезе очень хотелось бы когда-нибудь посмотреть отечественную адаптацию - "Русы против ящеров" легли бы в основу сценария как влитые.

По совокупности сказанного получается, что "Бугония" - это хороший и качественный продукт. Но при необходимости его оценки мы упираемся в формулировку, обозначенную в начале этого текста - "кино не для всех".

То, что у эстетствующих синефилов спровоцирует бурю восторга, у массового зрителя после титров, скорее всего, вызовет вопрос из разряда "Что я только что посмотрел?" Или более удручающие и местами экзистенциальные варианты, вроде "Зачем это все?" и "Как мы оказались в этой точке истории?"

Поэтому, в качестве необычного эксперимента, который с большой вероятностью может быть признан вами в итоге провальным, мы все же рекомендуем "Бугонию" к просмотру.

Оценка: 3,5 из 5.