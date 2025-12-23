Какие фильмы стали для россиян главными символами Нового года

Новогодние праздники в России по-прежнему невозможно представить без кино. Совместное исследование онлайн-кинотеатра КИОН и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab показало, какие фильмы формируют праздничное настроение и к каким историям зрители возвращаются из года в год.

© Кадр из фильма "Елки"

В основу анализа легли более сорока пяти тысяч упоминаний в социальных сетях и онлайн-медиа. Интерес к новогоднему кино начинает нарастать задолго до боя курантов. Первые обсуждения появляются уже осенью, однако наиболее заметный всплеск фиксируется в декабре и достигает максимума в последние дни года.

Эксперты отмечают, что праздничные фильмы давно перестали быть разовым инфоповодом и превратились в устойчивую культурную привычку. Зрители сознательно выбирают знакомые сюжеты, которые ассоциируются с детством, семейным уютом и ощущением праздника.

Основная часть обсуждений разворачивается в социальных сетях, прежде всего "ВКонтакте" и Telegram, где новогоднее кино становится темой эмоционального общения.

Лидеры зрительских симпатий остаются неизменными на протяжении многих лет. Первое место уверенно удерживает серия фильмов о Гарри Поттере, которая воспринимается не просто как фэнтези, а как обязательная часть зимних каникул.

Следом идут "Один дома", ставший универсальным символом рождественского кино, и "Ирония судьбы", сохраняющая статус главного отечественного новогоднего фильма.

Среди современных российских проектов особенно выделяется франшиза "Ёлки", которая продолжает конкурировать с классикой и зарубежными хитами.

В список любимых праздничных картин также входят зарубежные фильмы, давно встроенные в новогодний ритуал, такие, как "Реальная любовь", "Гринч" и "Отпуск по обмену". Наряду с ними зрители активно вспоминают советские ленты "Чародеи", "Морозко" и "Карнавальная ночь".

"Новогоднее кино в России давно превратилось в устойчивый медиаритуал, где зрители каждый год готовы пересматривать знакомые и любимые фильмы. Пересмотр любимых сюжетов вместе с семьей стал новогодней традицией - люди ностальгируют вместе с персонажами, возвращаясь к знакомым эмоциям и атмосфере. Сейчас тренд на ностальгию особенно силен, и именно поэтому в одном культурном поле органично сосуществуют "Гарри Поттер", "Один дома", "Ирония судьбы" и "Ёлки", формируя общее эмоциональное пространство, которое в ближайшие годы будет только усиливаться на фоне усталости аудитории от бесконечного потока нового контента", - рассказал Никита Прохоров, cовладелец и исполнительный директор агентства по управлению репутацией Sidorin Lab.

Исследование также показало, что предпочтения зрителей распределяются почти поровну. Чуть более половины аудитории выбирают зарубежные фильмы, тогда как отечественное кино остается выбором почти для такого же количества зрителей.

Зарубежные картины чаще смотрят жители крупных городов и аудитория среднего возраста. Российские фильмы охватывают более широкую региональную географию и ориентированы на семейный просмотр.

Социально-демографический анализ подтвердил, что основную активность в обсуждениях и просмотрах новогоднего кино проявляют женщины. Именно они формируют ключевую аудиторию праздничного контента.

Для онлайн-кинотеатров результаты исследования подчеркивают особую ценность новогодних фильмов. Этот жанр стабильно обеспечивает высокий интерес и вовлеченность, создавая общее праздничное пространство, в котором "Гарри Поттер", "Один дома", "Ирония судьбы" и "Ёлки" каждый год вновь становятся частью новогодней традиции.