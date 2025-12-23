Почему стоит посмотреть сериал «Русские народные. Вся правда о сказках»

В чем разница между сказкой и былиной? Где конкретно находится тридевятое царство? Что означает имя бабы Яги на санскрите? Почему Калинов мост и речка Смородина не имеют ничего общего с ягодами? Русские народные сказки с нами с самого детства — в персонажах новогодних утренников, в советских мультфильмах и даже в сюжетах современных сериалов. Но понимаем ли мы их суть? Ответ на этот и все предыдущие вопросы — в новом проекте Okko «Русские народные. Вся правда о сказках».

Сотрудник Отдела по борьбе со сказочными преступлениями Алексей Попов (Николай Наумов, «Реальные пацаны»), герой популярного сериала «Волшебный участок», отправлен (надеемся, что не за какой-то проступок) на курсы повышения квалификации. Лекцию о сказках для силовика берутся прочитать светлые головы выдающихся исследователей русского фольклора ― Александра Афанасьева и Владимира Проппа.

Причем головы ― в прямом смысле слова, ведь оба исследователя уже давно не с нами

Но их умы удалось сохранить в банках со специальным раствором. Привет, «Голова профессора Доуэля» (хотя создатели, судя по визуалам, вдохновлялись скорее «Футурамой»)! В ходе своего погружения в пучину русского народного фольклора Леха узнает не только о том, как безобидные с первого взгляда сказки о путешествующих в тридевятое царство солдатах и царевичах на самом деле повествуют об их трагической кончине. Да, Калинов мост раскален докрасна языками адского пламени, от речки Смородины смердит чем-то еще более жутким, Баба-Яга не так проста, как кажется, а Кощей и Змей Горыныч могут быть одним и тем же антагонистом. И это только вершина русского сказочного айсберга.

«Русские народные. Вся правда о сказках» — проект, во всех смыслах выделяющийся среди прочих продуктов отечественных стримингов. Для начала — это первый в России сериал-исследование феномена русских сказок. Во-вторых, это редкая в своем роде анимационная документалистика — от декораций до сказочных героев все, кроме спикеров и Наумова, здесь анимировано или пропущено через соответствующий мультяшный фильтр. Ну и в третьих, научные изыскания органично сочетаются с уморительным юмором «Реальных пацанов» (из амплуа Коляна Наумов, кажется, не выйдет никогда, да и не надо — слишком уж ему идет пацанская распальцовка) и отсылками к современной поп-культуре (неожиданное камео Полотенчика из мультсериала «Южный парк», безголовый Бендер из «Футурамы», рэп-батл с Кощеем и так далее), что тоже в определенной степени уникально.

Удивительно (или даже, не убоимся этого слова, сказочно) и то, как именно разрабатывался этот проект

Зрителей ждет экскурс в известную работу Проппа «Морфология волшебной сказки» в декорациях, созданных в стилистике главного иллюстратора русских сказок Ивана Билибина. Созданных, подчеркнем, при помощи искусственного интеллекта. Съемочная команда «Русских народных», кажется, уже живет в XXII столетии, поставив новые технологии на потоковое производство контента. Остается только надеяться, что и самих создателей проекта в ближайшее время искусственный интеллект не заменит. Ну и нас с вами заодно.

Говорящие головы озвучивали официальный российский голос Дэдпула Петр Гланц и известный по «Кибердеревне» и передаче ​​«От винта!» культовый актер дубляжа Сергей Чихачев. Наумов же заявлен как главный рассказчик, хотя по сюжету выступает, скорее, основным слушателем. Помимо цитат из работ Проппа и Афанасьева, в документальном сериале появляются информационные справки от различных исследователей русских сказок: историков, филологов, философов и фольклористов.

Все эти сведущие люди сыплют невероятно интересными фактами

Оказывается, богатырей было гораздо больше трех (в забытый героический пантеон входят, в частности, Медведко-богатырь и Иван Быкович), сильные женские образы могли задать жару любому молодцу, а многочисленные сюжеты с исполнениями желаний свидетельствуют, как ни печально, о крайне тяжелом и угнетенном положении рассказчиков и слушателей.

Каждый эпизод посвящен одному из пластов сказок: загробному миру, героям и богатырям, монстрам, зверям и героиням. Рассказчики пересказывают и сюжеты малоизвестных сказок — только успевай записывать названия. А после разбирают и деконструируют их при помощи знатоков. И в этот момент происходит настоящая магия. Мы привыкли считать, что сказки — это легковесные выдумки и небылицы, переходившие из уст в уста исключительно с развлекательными целями. Но на самом деле это совершенно не так. В сказках сокрыты удивительные факты о наших предках и прошлом — те, что не сохранились в иных письменных источниках или даже археологических находках.

Или, как еще принято говорить, сказка — ложь, да в ней намек!