Появились первые кадры криминального сериала «Кросс-2»

Amazon поделилась первыми кадрами второго сезона криминального сериала «Кросс». На них можно увидеть исполнителя главной роли Элдиса Ходжа в образе агента Алекса Росса и других персонажей.

© Amazon Prime Video

«Кросс» создан, написан, спродюсирован и показан Беном Уоткинсом по мотивам персонажей из серии бестселлеров Джеймса Паттерсона. Криминальная драма, действие которой происходит в Вашингтоне, округ Колумбия, рассказывает об Алексе Кроссе, блестящем детективе и судебном психологе, обладающем уникальной способностью проникать в сознание убийц, чтобы вычислить и поймать их.

Во втором сезоне Кросс преследует безжалостного мстителя, который охотится на коррумпированных миллиардеров. Продолжение сериала стартует 11 февраля 2026 года на Amazon Prime Video.